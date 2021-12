Jan Ullrich soll Rückfall gehabt haben und im Krankenhaus sein

Die gefallene Rad-Legende soll auf der Rückreise von Kuba nach Deutschland in Mexiko das Flugzeug verlassen haben und direkt ins Krankenhaus gekommen sein, berichtet Bild . (BERICHT: Erschütterndes Geständnis von Ullrich)

Demnach habe der Tour-de-France-Sieger von 1997 einen Rückfall erlitten, nachdem er auf Kuba mit mehreren Begleitern unter anderem seinen Geburtstag am 2. Dezember gefeiert habe.

Ullrich: Ich war fast tot

„Ich war auf dem Weg von Marco Pantani. Fast tot“, gestand der ehemalige Radprofi bei „The Move“ und ergänzte: „Gute Freunde, so wie du ( Armstrong, Anm. d. Red. ), haben mich zurück ins Leben gebracht.“

Was ihn dazu gebracht hatte, fast wie Pantani, der 2004 nach einer Überdosis Kokain tot in einem Hotelzimmer gefunden worden war, zu enden? „Ich hatte lange Zeit vergessen, was gut für mich ist: Familie, Kinder, Liebe, Radfahren, Freunde. Das war mein Problem“, ergänzte Ullrich.