Anzeige

Darts-WM 2022 & van Barneveld: Märchen für Barney? Rusty-Jake Rodriguez siegt Barney is back! Sieg macht Lust auf mehr

Barney-Bärenstark: van Barneveld wie in alten Zeiten

SPORT1

Bei der Darts-WM lässt Raymond van Barneveld seiner Rückkehr Taten folgen. Rusty-Jake Rodriguez sorgt für ein familiäres Happy-End.

Er wolle ein Märchen schreiben im Zuge seiner furiosen Rückkehr ins legendäre Ally Pally, so hatte er es sich vorgenommen - den alten Glanz dort aufblitzen lassen, wo er in all den Jahren so oft für Furore gesorgt hatte. (Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)

Und Raymond van Barneveld lieferte ab nach zwei Jahren Abwesenheit - und zwar mega-stabil bei seinem mit Spannung erwarteten Comeback. Barney is back! (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Anzeige

Darts-WM: Raymond van Barneveld siegt bei Comeback

Der Niederländer, fünf Weltmeistertitel im Lebenslauf und 2020 zunächst von der ganz großen Bühne im Pfeilesport abgetreten, feierte bei seinem Revival bei der Darts-WM einen nie gefährdeten 3:0-Sieg in Runde 1 gegen Lourence Ilagan von den Philippinen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)

„Checkout - Der Darts-Podcast powered by SPORT1″ - bei SPORT1, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt

Van Barneveld, der sich nun im Duell der früheren Champions am Donnerstag Rob Cross gegenüber sieht, bot dabei von Beginn an eine Leistung ohne große Wackler, ließ in sämtlichen Legs kaum etwas anbrennen und schaffte jeweils frühe Breaks. (PORTRÄT: Die Darts-Legende ist zurück)

Ein Übriges taten einen Drei-Darts-Average von 96.70, obendrein gelangen der inzwischen 54 Jahre alten Ikone zwei 180er. Deutlich Luft nach oben bleibt aber bei einer Doppelquote von gerade mal 36 Prozent - doch Ilagan (20 Prozent) agierte in dieser Statistik noch schwächer.

„Ich hatte nie gedacht, dass ich zurückkomme. Umso schöner ist das nun alles hier“, sagte Barney unmittelbar nach dem Ende der Partie. „Ich fühle mich so viel besser als noch vor ein paar Wochen, es ist fantastisch vor diesen Fans hier.“

Mit seinem vierten Match-Darts machte van Barneveld, der von seinen Anhängern lautstark gefeiert wurde, gegen seinen letztlich überforderten Kontrahenten schließlich den Sack zu.

Rusty-Jake Rodriguez in Runde 2

Zuvor hatte es bereits ein Familien-Happy-End gegeben, nachdem auch Rusty-Jake Rodriguez bei seiner Premiere beim wichtigsten Darts-Turnier nach einer mehr als soliden Leistung in die zweite Runde eingezogen war.

Anzeige

Der kleine Bruder von Routinier Rowby-John Rodriguez, der in der ersten Runde den Waliser Nick Kenny ausgeschaltet hatte, besiegte bei seiner Premiere den Neuseeländer Ben Robb mit 3:1. (das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Dabei hatte der Österreicher mit einem Drei-Darts-Average von 93.86 Punkten (gegenüber 87.47) und einer etwas schwächeren Doppelquote (44 Prozent gegenüber 46.15 Prozent) von vor allem ab dem dritten Satz das Kommando vom Oche übernommen, nachdem die beiden vorherigen Durchgänge erst im Decider entschieden worden waren.

Danach indes hatte Rodriguez, der nun auf Chris Dobey trifft, seine Nervosität vollends abgelegt, hatte im letzten Leg des vierten Satzes mit sechs perfekten Zeilen sogar an einem Neun-Darter geschnuppert, ehe er seinen dritten Match-Darts in der Doppel-4 unterbrachte. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)

undefined

Zuvor hatte Luke Woodhouse in einem rein englischen Duell James Wilson mit 3:1 aus dem Turnier geworfen.

Was macht James gegen Kuivenhoven?

Am späten Abend bekommt es zudem noch James Wade mit Maik Kuivenhoven aus den Niederlanden zu tun.

Anzeige

Alles zur Darts-WM 2022 bei SPORT1.de: