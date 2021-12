Trainer von Mesut Özil raus - Fenerbahce Istanbul trennt sich von Vitor Pereira

Neuer Job in der Türkei? Das steckt hinter den Löw-Gerüchten

Der Klub und Ex-Coach Vitor Pereira gehen getrennte Wege. Dies gab Fener am Montag offiziell bekannt.

Pereira war in diesem Sommer an den Bosporus gekommen, um Fenerbahce wieder in bessere Zeiten zu lenken.