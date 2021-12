Transferknüller im Winter: Wechselt Sergino Dest zum FC Bayern?

Anzeige

Transferknüller im Winter?

Was tut sich in der Wintertransferperiode? © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago

SPORT1

Das Winter-Transferfenster steht vor der Tür! SPORT1 gibt einen Überblick über Start und Ende der Transferfenster in Europas Top-Ligen.

Während das Transferfenster in der Bundesliga, Premier League und der Serie A bereits am 1. Januar 2022 beginnt, sind La Liga und Ligue 1 erst ab dem 3. Januar berechtigt, Transfers zu tätigen. Am letzten Tag des Transferfensters, dem sogenannten Deadline Day, kommt es zu Abweichungen hinsichtlich der Uhrzeit. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

In der Bundesliga, Premier League und der Serie A öffnet das Transferfenster jeweils am 1. Januar.

In der Bundesliga schließt es am 31. Januar um 18 Uhr. Erst zwei Stunden später endet die Transferperiode in der Serie A. In England ist erst um 23.59 Schluss.

Auch in La Liga und der Ligue 1 schließt das Transferfenster am 31. Januar um 23.59 Uhr. Allerdings startet die Transferperiode in den beiden Ligen zwei Tage später. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Auch wenn das Transferfenster in einer Liga geschlossen ist, können die Klubs einen Spieler an einen Verein verkaufen, in dessen Liga das Transferfenster geöffnet ist. So kann beispielsweise ein Bundesliga-Klub am Deadline-Day einen Spieler nach 18 Uhr an einen Serie A-Klub verkaufen. Dies aber nur bis um 20 Uhr, da zu diesem Zeitpunkt das Transferfenster in Italien schließt.

Am längsten hat das Transferfenster übrigens in der Schweiz geöffnet - und zwar bis zum 15. Februar.

Wird Aubameyang der größte Wintertransfer?

Die ganz großen Transfers sind in der Winterperiode nicht zu erwarten. Das liegt insbesondere an den finanziellen Unwägbarkeiten in der Corona-Krise.

Eine der spannendsten Personalien ist die Zukunftsfrage von Pierre-Emerick Aubameyang. Der frühere Dortmunder könnte den FC Arsenal im Winter frühzeitig verlassen. Der Offensivstar stand nach disziplinarischem Fehlverhalten zuletzt seit einigen Spielen nicht mehr im Kader, zudem wurde dem Gabuner die Kapitänsbinde entzogen.

Auch wegen seines hohen Gehalts möchten die Arsenal-Verantwortlichen Aubameyang loswerden. Die Frage ist aber, welcher Klub ihn bezahlen mag.

Beim FC Barcelona kommt Sergiño Dest unter dem neuen Trainer Xavi kaum zum Zug. Der 21-Jährige wolle Barca verlassen, da die Katalanen eine Umstrukturierung des Kaders im Winter planen, heißt es. Der FC Bayern beobachte die Situation des US-Nationalspielers genau.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool könnten sich im Angriff verstärken. Angeblich sind die Reds bei Leeds United fündig geworden sein. Ganz oben auf Klopps Wunschliste soll der Brasilianer Raphinha stehen. Der rechte Flügelstürmer würde Liverpool allerdings mindestens 35 Millionen Euro kosten.

Weitere Ligen:

Türkei: 12. Januar bis 8. Februar

Österreich: 8. Januar bis 7. Februar

Niederlande: 4. bis 31. Januar

Schweiz: 16. Januar bis 15. Februar

Belgien: 4. bis 31. Januar