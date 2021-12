DFB-Pokal: Als Jan Schlaudraff den FC Bayern mit seinem Super-Solo beim 4:2 versenkte

Vor 15 Jahren brillierte Jan Schlaudraff für Alemannia Aachen im DFB-Pokal. Bei der Blamage des FC Bayern am Tivoli setzte er mit einem sensationellen Solo den Schlusspunkt.

Der 20. Dezember 2006 ging als Datum eines der größten Spiele in der Karriere des Jan Schlaudraff in die Geschichte ein - und einer der größten Blamagen des FC Bayern im DFB Pokal.

Was da im Achtelfinale am alten Tivoli in Aachen passierte, ließ nicht nur Manager Uli Hoeneß fassungslos zurück. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)