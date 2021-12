Bundesliga droht Rückkehr der Geisterspiele - beschließt Politik Zuschauer-Ausschluss?

In der Bundesliga und im gesamten deutschen Sport könnten schon nach Weihnachten Zuschauer wieder komplett ausgeschlossen werden. Die Politik berät über konkrete Maßnahmen.

Das geht aus der Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen am Dienstag hervor, die dem SID vorliegt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach Weihnachten keine Zuschauer mehr?

Am Dienstag beraten Bund und Länder in einem kurzfristig angesetzten Gipfel über konkrete Maßnahmen.

In einer ersten Version des Beschlussentwurfs war noch von Obergrenzen bei Teilnehmern die Rede. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

FC Bayern und Co. schon vor leeren Rängen

Die Rückrunde der Fußball-Bundesliga beginnt am 7. Januar. Derzeit dürfen in einigen Bundesländern noch bis zu 15.000 Personen in die Stadien.