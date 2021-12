Darts-WM: "Totaler Unsinn" Michael van Gerwen kontert Gerwyn Price und wütet wegen Pfeilen

Für den dreimaligen Darts-Weltmeister Michael van Gerwen lief es in diesem Jahr bisher nicht rund .

Doch die jüngsten Sticheleien seines Rivalen Gerwyn Price könnten den Funken liefern, um das Feuer in MvG endgültig zu entfachen. ( Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM und im LIVETICKER )

Einmal in Fahrt legte der einstige Darts-Dominator nach: „Wir alle wissen, dass er (Price, Anm. d. Red.) von sich überzeugt ist. Tief in seinem Herzen ist ihm aber klar, dass sie alle abhängig von mir sind, wenn ich mein Spiel spiele. Sie dürften nicht einmal in meinem Schatten stehen.“