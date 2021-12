Trotz Corona: Premier League hält an engem Spielplan fest

In der englischen Premier League hat die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante zu zahlreichen Ausfällen in den verschiedenen Klubs geführt.

Dennoch halten die Klubs an ihrem engen Spielplan rund um Weihnachten fest. Das ist das Ergebnis eines kurzfristig einberufenen Treffens der 20 Vereine, nachdem am Wochenende sechs der zehn Partien abgesagt worden waren. Zur Diskussion stand unter anderem die Verschiebung eines kompletten Spieltags. ( Tuchel und Klopp schlagen Alarm )

Klopp: „Können das nicht alles durchdrücken“

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp hatte am Sonntag den engen Zeitplan kritisiert. „Wir spielen am Mittwoch, am Sonntag und am Dienstag. Das ist unmöglich. Wir haben nicht die Spieler dafür“, sagte Klopp: „Wir können das nicht alles einfach durchdrücken.“