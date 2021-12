Darts-WM: WM-Titel für Raymond van Barneveld? Barney traut sich Märchen-Comeback zu

Darts WM: Barney glaubt sogar an den Titel

Van Barneveld: „Werde ich mir niemals verzeihen“

Taylor über „Barney“: „Er ist sehr mutig“

Die Darts-Ikone erklärte weiter, dass es in dem Alter natürlich schwierig sei, fügte aber auch an: „Ich applaudiere ihm, er spielt echt gut. Ich bin gespannt, was er bei der WM ausrichten kann. Er ist ein großer Name und er weiß, wie man das Spiel spielt.“