Osnabrück-Geschäftsführer Welling: Opoku geht es „den Umständen entsprechend gut“

Die Unterstützung von seinen Mannschaftskollegen, den Spielern des MSV Duisburg, den Zuschauern und auch in den Sozialen Netzwerken habe Opoku "positiv berührt", führte Wenning aus: "Aber wir sprechen über einen jungen Menschen, der unverschuldet auf einmal im Mittelpunkt einer solchen Debatte steht. Er ist 22. Das ist schon etwas, wo er eine Begleitung braucht. Wir hoffen, dass er da gestärkt rausgeht."

Er sei der Überzeugung, dass der Spielabbruch am Sonntag "die richtige Reaktion" war, so Welling weiter: "Wie man zukünftig damit umgehen sollte, bedarf einer weiteren Diskussion. Grundsätzlich ist es aber ein ganz wichtiges Mittel so rigoros ein Zeichen zu setzen."