Halo Infinite: Cloud9 gewinnt Raleigh Major

Die Halo Championship Series 2021/22 (HCS) lieferte uns am Wochenende das erste Major der Saison. In Raleigh, North Carolina, kam es zum großen Kräftemessen zwischen den USA und dem Rest der Welt - mit einem klaren Sieger. Cloud9 streckte am Ende die Trophäe in die Luft.

Im Finale des Raleigh-Majors standen sich Cloud9 und eUnited in einem Best-of-7 gegenüber. Beide zählten schon vor Eventstart zum Favoritenkreis. Cloud9 gewann eine erste wegweisende Map im Modus Oddball auf Streets. In der entscheidenden Runde drehte Cloud9 noch den Spielstand von 98:60 zu ihren Gunsten.

In einem eher langsamen Slayer-Match auf Recharge ging es knapp daher. Ein finaler Schlagabtausch in den letzten 30 Sekunden hätte ebenso gut für eUnited ausgehen könne, doch letztlich war es wieder Cloud9 mit dem glücklicheren Händchen. Der Modus Stronghold auf Live Fire war dann eine deutliche Angelegenheit für Cloud9, die besser rotierten und nur ein einziges Mal die Map-Control verloren.

eUnited musste nun 4 Maps in Folge gewinnen, wenn sie den Titel noch für sich beanspruchen wollten. In Capture the Flag auf Aquarius wurde dafür ein erstes Fundament gelegt. In der zweiten Slayer-Runde dieser Serie ließ Cloud9 dann aber keine weiteren Zweifel aufkommen, dass dieser Titel an sie gehen sollte. Sie kontrollierten wichtige Power-Ups und Spezialwaffen und erspielten sich eine komfortablen Vorsprung, den sie am Ende mit 50:36 halten konnten. Damit wurde Cloud9 mit 4:1 Raleigh Major Champions und gewann 140.000 US-Dollar.