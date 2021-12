Neue „Eisfüße“-Challenge in Fortnite: Extra-Erfahrungspunkte sammeln

Anzeige

Fortnite Kapitel 3 „Flipped“ ist vor wenigen Wochen gestartet, samt neuem Battle Pass. Mit der Eisfüße-Challenge bekommt ihr ein paar extra XP für den Levelaufstieg.

20 Türchen sind schon geöffnet, Weihnachten steht langsam, aber sicher vor der Tür. Das wird natürlich auch in Fortnite mit dem aktuell laufenden Winterfest 2021 gebührend gefeiert. Neben Geschenken und neuen Outfits hat Epic Games jetzt auch eine neue Herausforderung auf die Insel gebracht.

Bei der „Eisfüße“-Challenge müsst ihr, wie es der Name bereits verrät, mit eingefrorenen unteren Extremitäten über die Map rutschen. Eure Füße stecken also in zwei Eiswürfeln fest und für den Abschluss dieser Herausforderung gilt es, eine gewisse Strecke auf der Insel zurückzulegen.

So funktioniert die Eisfüße-Challenge in Fortnite

200 Meter müsst ihr insgesamt über die Karte rutschen. Was nach nicht besonders viel klingt, könnte sich jedoch als knifflig herausstellen. Zunächst solltet ihr eure Füße in einer Runde einfrieren. Dafür habt ihr zwei Möglichkeiten: Entweder habt ihr Glück und findet beim Looten in einer Kiste sogenannte Schneeball-Granaten oder ihr spürt einen Schneemann auf der Insel auf.

Die Granaten müsst ihr auf eure Füße werfen, um ihren Effekt zu aktivieren. Beim Schneemann reicht es, ihn mit eurer Spitzhacke zu zerstören. Sind eure Füße erst einmal in den Eisblöcken gefangen, könnt ihr etwa 50 Meter durch das Rutschen zurücklegen. Das Eis schmilzt nach einer gewissen Zeit und hält nicht ewig.