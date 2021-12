League of Legends: Rogue gibt LEC-Roster bekannt

Am 10. Januar startet die LEC in die nächste Runde: Der Spring Split steht an. Nun hat ein weiteres Team sein Roster offiziell bestätigt.

Rogue mit „Malrang“ und „Comp“

Zwar blieb der Kern rund um Emil „Larssen“ Larsson, Andrei „Odoamne“ Pascu und Adrian „Trymbi“ Trybus bestehen, dennoch gab es grundlegende Veränderungen beim 2021er Summer-Split-Gewinner der regulären Saison. Nicht nur Star-AD-Carry Steven „Hans Sama“ Liv wurde an Team Liquid abgegeben, auch LEC-Summer-Split-MVP Kacper „Inspired“ Sloma verließ Rogue in Richtung Nordamerika und schloss sich dort Evil Geniuses an. Die Frage, wie die bis dato eigentlich als LEC-Top-Team dastehende Organisation einen solchen Qualitätsverlust kompensieren will - und ob das überhaupt möglich ist - stellten sich nicht nur Fans.