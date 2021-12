Datenschutz SPORT1+, eSPORTS1, SPORT1 Extra

Sollten Sie Ihre Jugendschutz-PIN vergessen haben, können Sie sich diese jederzeit in der Eingabemaske auf unserer Website an die bei der Registrierung hinterlegte E-Mail-Adresse zusenden lassen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Nummer entsprechend des oben angezeigten Ausweis-Typs eingetippt haben! So darf der Ländercode (z.B. „D“ am Ende der Zahlenfolge) nicht mit eingetippt werden. Beim neuen Personalausweis und Aufenthaltstitel finden Sie den/die Buchstaben im dritten Feld, beim alten Personalausweis und Reisepass im ersten Feld.

Den Zahlungsdienstleister wählen Sie im Rahmen des Registrierungsprozesses aus. In Abhängigkeit Ihrer Auswahl, müssen Sie selbst den Zahlungsvorgang anstoßen. SPORT1 bzw. InPlayer überlässt Ihre SPORT1 überlassenen Daten dem von Ihnen ausgewählten Zahlungsdienstleister in Ihrem Auftrage zur Abwicklung Ihrer Bestellung.

Zu den durch die Zahlungsdienstleister verarbeiteten Daten gehören Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen), Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindungen, Rechnungen, Zahlungshistorie), Vertragsdaten (z.B. Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie), Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen), Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern). Diese Angaben sind erforderlich, damit der Zahlungsdienstleister die Transaktionen durchzuführen kann. Die eingegebenen Daten werden nur durch den jeweiligen Zahlungsdienstleister verarbeitet und bei diesem gespeichert. D.h., wir erhalten keine konto- oder kreditkartenbezogenen Informationen, sondern lediglich Informationen mit Bestätigung oder Negativbeauskunftung über die Zahlung. Unter Umständen werden die Daten seitens der Zahlungsdienstleister an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung. Hierzu verweisen wir auf die AGB und die Datenschutzhinweise des jeweilig von Ihnen bestimmten Zahlungsdienstleisters. Wir verweisen auf diese ebenfalls zwecks weiterer Informationen und Geltendmachung von Widerrufs-, Auskunfts- und anderen Betroffenenrechten.

Ihre zum Zwecke der Registrierung, Anmeldung, Nutzerverwaltung und Zahlungsabwicklung angegebenen Daten werden ausschließlich in einem von InPlayer gehosteten Rechenzentrum der Amazon WebServices EMEA SARL, 38 avenue JohnF. Kennedy, L-1855, Luxemburg verarbeitet. Wir bieten Ihnen auf unserer Registrierungsplattform jederzeit die Möglichkeit in Ihren Profileinstellungen Änderungen an Ihrem Benutzerprofil (unter „Mein Konto“) oder Ihrem Passwort („Passwort ändern“) vorzunehmen. Hierzu müssen Sie auf der Registrierungsplattform eingeloggt sein. Alternativ können Sie über „Mein Konto“ all Ihre Daten exportieren sowie Ihr Konto löschen. Zudem finden Sie in den Einstellungen Möglichkeiten Ihre Einkäufe/Abonnements sowie Rechnungen einzusehen bzw. diesbezüglich Einstellungen vornehmen.