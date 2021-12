DFL: BVB-Boss Hans-Joachim Watzke will "Die Mannschaft" abschaffen

Hans-Joachim Watzke wird am 11. Februar 2022 die Rolle des Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Deutschen Fußball Liga GmbH (DFL) übernehmen. Der BVB-Chef übernimmt damit die Position von Peter Peters, der für das Amt des DFB-Präsidenten kandidiert. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Wenn man an den DFB denkt, muss der Deutsche an die Nationalmannschaft denken. Idealerweise nicht an ‚Die Mannschaft‘, diesen Slogan habe ich schon immer schrecklich gefunden. Ich werde versuchen, meinen Einfluss geltend zu machen, sodass wir das abschaffen“, sagte Watzke.