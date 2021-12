3. Liga: Ex-Juniorentrainer in U-Haft - Wehen Wiesbaden von Missbrauchsskandal erschüttert

„Es handelt sich um einen für unseren Verein gravierenden und belastenden Vorgang“, teilte der Klub am Montag in einer Stellungnahme mit und bestätigte einen Bericht des Hessischen Rundfunks (HR) zu einem laufenden Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten.

"Der SVWW hat in dieser Angelegenheit von Beginn an und vollumfänglich bis zum heutigen Tag eng und vertrauensvoll mit Polizei und Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet", ließ der Verein wissen: "Wir sind uns bei der Aufarbeitung des Falles unserer Verantwortung bewusst und setzen auch weiter auf eine enge Kooperation mit den Behörden, in die wir volles Vertrauen haben."