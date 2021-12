Darts-WM 2022: Fallon Sherrock trotz Aus gegen Steve Beaton "sehr zuversichtlich"

Queen of the Palace scheitert dramatisch

Fallon Sherrock zeigt sich trotz ihres unerwarteten Ausscheidens bei der Darts-WM in London angriffslustig.

„Ich will an einen gewissen Punkt kommen, von dem ich weiß, dass ich dorthin kommen kann - und ich werde nicht aufhören, ehe ich dorthin komme“, sagte die 27-jährige Engländerin nach ihrem Erstrundenaus am Sonntagabend gegen Landsmann Steve Beaton (2:3).