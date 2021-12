FC Bayern: Transfer? Karl-Heinz Rummenigge bei Erling Haaland skeptisch

Karl-Heinz Rummenigge steht einem möglichen Transfer von Erling Haaland zum FC Bayern skeptisch gegenüber. Der Ex-Vorstandsboss führt Gründe an.

„Ich bin ganz ehrlich: Ich bin bei Haaland nicht hundertprozentig überzeugt, dass er mit seinem Stil, Fußball zu spielen, bei Bayern München so reinpassen würde wie es bei Robert Lewandowski der Fall ist“, sagte Rummenigge bei Bild Live . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Rummenigge schwärmt von Sané

Ein Sonderlob erteilte Rummenigge dem einstigen Sorgenkind Leroy Sané. „Er ist jetzt der Leroy Sané, der er vom Talent her sein muss, ein wunderbarer Spieler. Diese Leichtfüßigkeit, dieses Dribbling, dieser wunderbare Schuss mit links - jetzt ist er wirklich angekommen in München“, sagte er: „Das ist ohne Frage ein Verdienst von Julian Nagelsmann und ein bisschen von Hansi Flick in der Nationalmannschaft.“