NFL: Teddy Bridgewater von Denver Broncos nach Aufprall bewegungsunfähig

Teddy Bridgewater bleibt nach einem Kopfaufprall bewegungslos liegen. Es ist die zweite Horror-Verletzung innerhalb einer Woche in der NFL.

Der nächste Schock-Moment in der NFL!

Teddy Bridgewater hat die Football-Fans in Aufruhr versetzt. Der Star-Quarterback der Denver Broncos hat in der Partie gegen die Cincinnati Bengals eine Horror-Verletzung am Kopf erlitten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)