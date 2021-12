Sportler des Jahres. Alexander Zverev, Malaika Mihambo und Bahnrad-Vierer der Frauen geehrt

Zverev nach Olympia-Sieg gekürt

Emotionale Bilder nach dem Corona-Jahr

Zverev mit Thomalla auf dem Roten Teppich

Olympiasiegerin Mihambo räumt ab

Bahnrad-Vierer liefert verrückte Weltrekordshow

Der Bahnrad-Vierer begeisterte mit einer irren Triumphfahrt in Tokio. Das Quartett lieferte eine verrückte Weltrekordshow in der Mannschaftsverfolgung, gewann als erstes deutsches Frauen-Team Gold in der Königsdisziplin und trat nun die Nachfolge von Fußball-Rekordmeister Bayern München als beste Mannschaft an.