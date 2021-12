Rassismus-Skandal von Duisburg: Osnabrück-Torwarttrainer Rolf Meyer reagiert

Die Gästemannschaft sah sich aufgrund der Vorkommnisse nicht in der Verfassung, das Spiel fortzusetzen - was Schiedsrichter Nicolas Winter zum Anlass nahm, die Partie nicht mehr anzupfeifen.

Meyer: „Wir sind alle immer noch zutiefst betroffen“

„Wir wussten zuerst nicht, um was es geht. Erst als der Linienrichter zu uns kam und sagte, dass es um rassistische Rufe gegen Aaron Opoku ging, wussten wir, was los war. Aaron rannte auch sofort über den Platz und in die Kabine, da war uns klar, was passiert war. Ich bin schnell hinterher.“