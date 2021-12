Darts-WM 2022: Florian Hempel überrollt Schindler im deutschen Duell

Der 1,96 Meter große Hempel - ehemaliger Zweitliga-Handballer als Torwart beim Dessau-Roßlauer HV und seit Januar in Besitz einer Tourkarte - besiegte den erfahreneren Martin Schindler mit 3:0 und zog damit in die zweite Runde des Turniers ein. (Florian Hempel im SPORT1-Interview: So half mir der Handball beim Darts)