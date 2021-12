NFL: Deutscher Amon-Ra St. Brown fängt historischen Touchdown

Der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown trumpft in der NFL schon wieder groß auf. Der Receiver der Detroit Lions fängt erneut einen historischen Touchdown.

Amon-Ra St. Brown hat in der NFL für die nächste deutsche Sternstunde gesorgt und Geschichte geschrieben.

Nach einem langen Pass von Quarterback Jared Goff lief der deutsche Receiver unbedrängt in die Endzone, insgesamt ging das Play über 34 Yards. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Amon-Ra St. Brown erster Deutscher mit zwei Touchdowns

Jetzt ist er der einzige Deutsche in der Geschichte mit sogar zwei NFL-Touchdowns. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Zuvor war St. Browns älterem Bruder Equanimeous (Green Bay Packers/Dezember 2020), Jakob Johnson (New England Patriots/September 2020) und dem früheren NFL-Profi Markus Kuhn (Dezember 2014) das Kunststück gelungen.

Während die St. Browns und Johnson in der Offense agieren, gelang Kuhn als einzigem Deutschen als Defense-Spieler ein Touchdown. Im Trikot der New York Giants hatte er sich einst einen beim Fumble verlorenen Ball geschnappt und in die Endzone getragen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)