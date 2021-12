BVB: Zorc-Ansage an Haaland und Co. - "Können nur als Mannschaft funktionieren"

Der BVB verliert in Berlin und das Auftreten von Erling Haaland und Co. sorgt für Diskussionen. Sportdirektor Michael Zorc kündigt Gespräche an.

BVB hadert mit Hertha-Niederlage

Die Kritik an der Borussia geht dem Sportdirektor insgesamt aber ein Stück zu weit. „Wenn Topniveau bedeutet, punktgleich mit Bayern München durch die Saison zu spazieren, dann sage ich: Das hatten wir nicht, wobei die finanziellen Voraussetzungen auch in keiner Weise zu vergleichen sind. Ob Platz zwei dann gleich Mittelmaß bedeutet, muss jeder für sich beantworten.“

In der Champions League schied der BVB überraschend schon in der Vorrunde aus und muss nun in der Europa League den finanziellen Schaden in Grenzen halten.