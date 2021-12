Modeste köpft Köln zum späten Sieg gegen Stuttgart

Beide Mannschaften setzten daher von Anfang an auf ihr bewährtes Spiel und suchten den Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte, entsprechend schnell ging es hin und her. Für Stuttgart schloss Omar Marmoush schon in der 2. Minute ab, für Köln traf Anthony Modeste in der 3. - allerdings hatte Florian Kainz den Ball zuvor mit der Hand gespielt.