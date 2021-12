Darts-WM 2022: Weihnachts-Schock für deutsche Stars! Gabriel Clemens und Co. müssen bei Heimreise in Quarantäne

Hintergrund ist, dass das Königreich ab diesem Montag um 0 Uhr wegen der Verbreitung der Omikron-Variante als Virusvariantengebiet gilt, wie das Robert-Koch-Institut am Samstagabend in Berlin mitteilte.

Das bedeutet, dass Einreisende in Deutschland 14 Tage in Corona-Quarantäne müssen - auch Geimpfte und Genesene.

Bei SPORT1 hat der erste deutsche Teilnehmer bereits auf die Hiobsbotschaft reagiert. „Ich hoffe, dass ich jetzt so lang wie möglich in England bleiben kann“, hielt Martin Schindler grinsend im Interview mit Kommentator Bastian Schwele fest.

Darts-WM: Müssen Clemens und Co. in England bleiben?

Für die deutschen Starter um Clemens, der am Donnerstag sein Zweitrundenmatch bestreitet, könnte das bedeuten: Weihnachten in Großbritannien feiern, weil sie sonst nicht rechtzeitig zu ihrem nächsten Spiel aus der Quarantäne kommen.

Damit dieser Fall eintritt, müsste Clemens seine Partie gegen Lewy Williams oder Toyokazu Shibata am 23. Dezember für sich entscheiden. Die 3. Runde der Darts-WM wird ab dem 27. Dezember gespielt.

Mit dem Sieger aus dem heutigen Erstrunden-Duell Florian Hempel vs. Martin Schindler (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM und im LIVETICKER ) darf ein weiterer Deutscher auf die 3. Runde hoffen. Neuling Fabian Schmutzler hat sein Erstrundenmatch gegen Ryan Meikle verloren.

Clemens hatte schon Weihnachten 2020 wegen der Corona-Lage in London verbringen müssen, ebenso wie damals auch sein Zweitrundengegner Nico Kurz. Für Clemens war es das erste Mal, dass er in den Festtagen von seiner Familie getrennt war.

Katastrophenfall in London wegen Omikron

Die deutschen Stars müssen bei der Heimreise so oder so in Quarantäne, diese kann auch durch Tests nicht verkürzt werden.