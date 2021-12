Bundesliga: Sport-Club Freiburg – Bayer 04 Leverkusen, 2:1 (1:1)

Für das erste Tor sorgte Vincenzo Grifo. In der 32. Minute traf der Spieler des SC ins Schwarze. Eine Vorlage von Jonathan Tah erreichte Charles Mariano Aránguiz Sandoval, der zum Ausgleich traf (45.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Der SC stellte das 2:1 sicher (83.). Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte Freiburg schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der Sport-Club Freiburg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück des SC. Insgesamt erst 16-mal gelang es dem Gegner, Freiburg zu überlisten. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der Sport-Club Freiburg auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Das nächste Spiel findet für beide Teams in drei Wochen statt. Der SC empfängt am 08.01.2022 DSC Arminia Bielefeld, während Leverkusen am selben Tag den 1. FC Union Berlin zu Gast hat.