Bundesliga: SC Freiburg verdrängt Bayer Leverkusen von Platz drei

Durch den Sieg verdrängte der SC die Werkself von Platz drei, beendet die Hinrunde auf selbigem Rang. Noch nie stand Freiburg nach 17 Spielen so weit oben in der Tabelle.

Grifo: „In der Kabine abgehen“

„Ich möchte appellieren, dass es null mit Arroganz zu tun hatte“, sagte Grifo über seinen Strafstoß. „Ich wollte nicht links oder rechts, sondern in die Mitte schießen. Vor zwei Wochen habe ich mich total geärgert, dass ich verschossen habe. Jetzt bin ich noch ruhig, aber in der Kabine wird es gleich abgehen.“

Nach der Winterpause kann Freiburg also zeigen, was noch in ihm steckt - auch wenn man es laut Grifo „noch nicht realisieren“ kann, so weit oben zu stehen.