Premier League: City Gewinnt 4:0 - Chelsea nur Remis

Manchester City siegt souverän

City gewann damit das achte Ligaspiel in Folge und bleibt über Weihnachten Tabellenführer. Das Tam von Pep Guardiola dominierte bei Abstiegskandidat Newcastle United von Beginn an und ließ den Magpies keine Chance. (Alle News und Hintergründe zur Premier League)

Chelsea hatte bei einem Abseitstor Glück, nicht früh in Rückstand zu geraten. Die Partie spielte sich in weiten Teilen meist nur zwischen den Strafräumen der beiden Teams ab. Chelsea war in Person vom Ex-Dortmunder Christian Pulisic nochmal nah am Sieg, muss sich am Ende jedoch mit einem Remis zufrieden geben.