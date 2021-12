Friedrich siegt weiter - angeschlagener Lochner enttäuscht

Der Rekordweltmeister aus Oberbärenburg gewann nach seinem Erfolg am Samstag in Altenberg auch sein zweites Heimrennen im Vierer. Der angeschlagene Johannes Lochner musste das schlechteste Weltcup-Ergebnis seiner Laufbahn hinnehmen.

Friedrich, der seinen zehnten Saisonsieg im zehnten Rennen feierte, siegte in 1:48,88 Minuten vor dem Kanadier Justin Kripps (+0,28 Sekunden) und Rostislaw Gaitjukewitsch aus Russland (+0,35).

Friedrich, für den es der 62. Weltcupsieg war, ist der große Favorit auf die Bob-Goldmedaillen bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar). Seit fünf Großereignissen ist der Sachse in beiden Schlitten ungeschlagen. Im Vorjahr gewann er neben WM-Gold im Zweier und Vierer alle Weltcup-Rennen bis auf eines, damals hatte Lochner in Innsbruck die Nase vorn gehabt.