DEL: Eisbären bauen Tabellenführung aus - München verliert erneut

Eisbären gewinnen viertes Spiel in Serie © FIRO/FIRO/SID

Mit dem vierten Sieg in Folge hat Titelverteidiger Eisbären Berlin die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgebaut.

Mit dem vierten Sieg in Folge hat Titelverteidiger Eisbären Berlin die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgebaut. Der Hauptstadtklub setzte sich am Sonntag mit 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) gegen die Iserlohn Roosters durch.