1860 löst Vertrag mit Mölders

Fußball-Drittligist 1860 München hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit seinem ehemaligen Kapitän Sascha Mölders nach „konstruktiven Gesprächen“ mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Das gab der deutsche Meister von 1966 am Sonntag bekannt.

Im Vorfeld seien "alle Missverständnisse ausgeräumt" worden, hieß es in einer Erklärung der Löwen. Am Ende seien sich "beide Parteien einig" gewesen, dass die Trennung "die beste Lösung" sei.

Er spielte seit Januar 2016 bei 1860. In 18 Liga-Spielen in dieser Saison erzielte er fünf Tore. Insgesamt war er in 204 Spielen für die Münchner 79-mal erfolgreich.