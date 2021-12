3. Liga: TSV 1860 München und Sascha Mölders trennen sich

Wie der Traditionsverein aus Bayern am Sonntag mitteilte, einigte man sich „nach einem konstruktiven Gespräch“ auf eine sofortige Aufhebung des ursprünglich bis Saisonende laufenden Vertrages. (DATEN: Die Tabelle der 3.Liga)

„Dem TSV 1860 ist es gelungen, alle Missverständnisse auszuräumen und am Ende waren sich beide Parteien einig, dass die beste Lösung eine Vertragsauflösung ist“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

In dem Statement kam auch Mölders selbst zu Wort: „Ich habe seit 2016 bei den Löwen viel erlebt. Den Abstieg bis in die Regionalliga und genauso den sofortigen Wiederaufstieg in die dritte Liga. Ich bin stolz, dass ich Kapitän dieses Teams sein durfte und blicke gerne auf viele schöne Erlebnisse zurück.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 3. Liga)