Biathlon: Kühn und Doll laufen in die Top Ten

Doll (r.) und Kühn (2.v.r.) laufen in die Top Ten © AFP/SID/JURE MAKOVEC

Johannes Kühn und Benedikt Doll haben zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Annecy-Le Grand Bornand für die besten deutschen Ergebnisse gesorgt.

Johannes Kühn und Benedikt Doll haben zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Annecy-Le Grand Bornand für die besten deutschen Ergebnisse gesorgt.

„Ich bin echt, echt glücklich mit dem Rennen“, sagte Doll im ZDF und betonte zugleich: „Es ist aber unfassbar, was auf der Strecke abgeht.“ Die französischen Lokalmatadoren feierten einen Doppelerfolg. Verfolgungsweltmeister Emilien Jacquelin gewann mit einer Strafrunde in 35:54,8 Minuten vor dem Gesamtweltcupführenden Quentin Fillon Maillet (2 Strafrunden/+3,5). Dritter wurde der Norweger Tarjei Bö (1/+10,3).

Nach dem Jahreswechsel stehen die beiden Heimweltcups an. Das erste Rennen in Oberhof ist am 6. Januar der Sprint über 10 km.