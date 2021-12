Große Drei wieder dick im Geschäft - Bremen feiert dritten Dreier unter Werner

Das Aufstiegsrennen in der 2. Liga ist völlig offen. Vor allem um Platz drei herrscht dichtes Gedränge, die Top-Teams aus Hamburg, Schalke und Bremen mischen wieder ganz oben mit.

Hochspannung in Liga zwei: In der vierwöchigen Weihnachtspause dürfen gleich zehn Teams vom Bundesliga-Aufstieg träumen. Mittendrin im Getümmel sind die Großen Drei aus Hamburg, Schalke und Bremen, die nach holprigen Saisonstarts plötzlich wieder dick im Geschäft sind.

Werder Bremen pirschte sich durch ein 4:1 (1:1) bei Hannover 96 am Sonntag bis auf einen Punkt an den Relegationsplatz heran. Romano Schmid (22.), Marvin Duksch (51.), Anthony Jung (72.) und Marco Friedl (84.) sorgten mit ihren Treffern für den dritten Sieg im dritten Spiel unter Trainer Ole Werner und lassen die Norddeutschen pünktlich zu Weihnachten wieder von der Bundesliga-Rückkehr träumen.

HSV-Coach Tim Walter, dessen Team durch Robert Glatzel (2.) früh in Führung gegangen war und auf dem Relegationsplatz überwintert, sprach unterdessen von einem „gerechten Unentschieden. Wir waren in der ersten Hälfte besser, Schalke in der zweiten.“ Wie Schalke liegen auch die Hamburger bei 30 Zählern - gute Voraussetzungen, um im Neuen Jahr anzugreifen.