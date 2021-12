Nach Herz-Drama: Christian Eriksen bezüglich Comeback "optimistisch"

Der 29-Jährige darf in der Serie A nicht mit Defibrillator spielen. Dieser war ihm nach dem EM-Drama eingesetzt worden. Seine Karriere will er in einem anderen Land fortsetzen. Eriksen gehe es „wirklich gut“, sagte Schoots: „Er arbeitet hart, und ich bin froh darüber, dass er dies in den vergangenen Monaten in Ruhe tun konnte.“