2. Liga: SSV Jahn Regensburg – SV Darmstadt 98, 0:2 (0:0)

Am Sonntag verbuchte der SV Darmstadt 98 einen 2:0-Erfolg gegen den SSV Jahn Regensburg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Darmstadt wurde der Favoritenrolle gerecht. Der SSV hatte im Hinspiel mit 2:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Phillip Tietz bediente Emir Karic, der in der 69. Spielminute zum 1:0 einschoss. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Kempe für einen Treffer sorgte (92.). Letzten Endes holte der SV Darmstadt 98 gegen Regensburg drei Zähler.

Beim SSV Jahn Regensburg präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). Das Heimteam rutschte mit dieser Niederlage auf den achten Tabellenplatz ab. Acht Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der SSV momentan auf dem Konto. Regensburg taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit dem Erfolg macht es sich Darmstadt weiter in der Aufstiegsregion bequem. Mit beeindruckenden 41 Treffern stellt der SV Darmstadt 98 den besten Angriff der 2. Liga. Die Saison von Darmstadt verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, zwei Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt. Der SV Darmstadt 98 befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.