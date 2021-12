3. Liga: 1. FC Magdeburg – SV Waldhof Mannheim, 3:0 (2:0)

Mit Magdeburg und Waldhof trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für die Gäste schien der 1. FC Magdeburg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Magdeburg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Mannheim einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte der 1. FC Magdeburg für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 2:0.

Für das erste Tor sorgte Florian Kath. In der elften Minute traf der Spieler des Heimteams ins Schwarze. Baris-Fahri Atik erzielte in der 32. Minute das 2:0, indem er auf Zuspiel von Leon Bell Bell vollendete. Mit der Führung für Magdeburg ging es in die Halbzeitpause. In der 66. Minute legte Schuler zum 3:0 zugunsten des Tabellenprimus nach. Als Marco Höger nur drei Minuten später die Ampelkarte sah, schien die Partie zugunsten von Magdeburg entschieden. Am Schluss schlug der 1. FC Magdeburg Waldhof vor eigenem Publikum mit 3:0 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.