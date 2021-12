2. Liga: Karlsruher SC – FC Hansa Rostock, 2:2 (2:1)

FC Hansa Rostock erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Pascal Breier traf in der sechsten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Haris Duljevic. Den Ausgleich markierte Daniel Gordon, der das Netz nach Zuspiel von Marvin Wanitzek zum Zappeln brachte (12.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Philipp Hofmann in der 25. Minute nach einer Vorlage von Jérôme Gondorf. Die Hansa brauchte den Ausgleich, aber die Führung des Karlsruher SC hatte bis zur Pause Bestand. In der 81. Minute sicherte Breier seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Am Ende stand es zwischen dem KSC und Rostock pari.