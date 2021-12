Bremen setzt Aufwärtstrend unter Werner fort

Werder Bremen befindet sich unter dem neuen Trainer Ole Werner weiter im Aufwind. Bei Hannover 96 setzte sich der Bundesliga-Absteiger am 18. Zweitliga-Spieltag mit 4:1 (1:1) durch und stellte den Kontakt zur Spitzengruppe her. Es war der dritte Sieg im dritten Spiel unter Werner.

In einem von beiden Mannschaften offensiv geführten Spiel stachen in der ersten Halbzeit die sehenswerten Tore heraus. Werders Romano Schmid (22.) traf in den Winkel. Noch spektakulärer machte es Hannovers Sebastian Kerk: Der 27-Jährige düpierte mit einem direkten Freistoß aus knapp 40 Metern Werder-Keeper Jiri Pavlenka (34.). Dieser hatte zu weit vor dem Tor gestanden und wurde von Kerk überrascht.