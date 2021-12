2. Bundesliga: Werder Bremen gewinnt bei Hannover 96 mit 4:1

Werder Bremen gewinnt zum dritten Mal in Folge. Dank des Sieges bei Hannover 96 beträgt der Rückstand auf Platz drei nur noch einen Punkt. Der SV Darmstadt 98 macht weiter Druck auf Spitzenreiter FC St. Pauli.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase bediente Leo Bittencourt Romano Schmid 20 Meter vor dem Tor, der den Ball mit einem gefühlvollen Schlenzer in den rechten Winkel zirkelte (22.).

Kerk trifft aus knapp 40 Metern

Auch nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Marvin Ducksch brachte Werder erneut in Führung - und wie. Aus 15 Metern traf der Ex-Hannoveraner mit einer Art Kopfball-Lupfer. Der Ball sprang von der Unterkante der Latte hinter die Linie (51.).

Ducksch spielte bis zum vergangenen Sommer noch bei 96, beim Duell der Teams am ersten Spieltag lief er sogar noch für Hannover auf und traf gegen seinen aktuellen Arbeitgeber zum 1:1-Endstand.

Jung sorgt für die Entscheidung

Für die Entscheidung sorgte dann Anthony Jung (72.). Erst wurde eine Ecke von Ducksch abgeblockt, den Abpraller hebte Marco Friedl über Torwart Martin Hansen hinweg an den zweiten Pfosten, wo Jung nur noch einnicken musste.

Werder legte sogar noch einen drauf. Friedl blieb im Eins-gegen-Eins mit Hansen cool und schob den Ball am Keeper vorbei in die Maschen (84.).

Die ersten Minuten gingen an die Gäste aus Rostock, die durch Pascal Breier auch verdient in Führung gingen (7.). Dank einer enormen Effizienz drehte der KSC in der Folge aber die Partie.