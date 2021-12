Darts-WM 2022: Fallon Sherrock vor Duell mit Beaton - so zieht sie Pub-Gegner ab

Sherrock in die Premier League? "... das ist das Entscheidende!"

Vor ihrem WM-Start erzählt Fallon Sherrock, wie sie in Pubs gerne Männer austrickst, die sie nicht kennen. Mit ihrer neuen Popularität tut sich die Darts-Queen noch schwer.

Für Fallon Sherrock beginnt am Sonntagabend die Darts-WM mit der Erstrundenpartie gegen Steve Beaton.

Den erfahrenen Engländer wird sie dabei sicher nicht so an der Nase herumführen können, wie sie es bereits in englischen Pubs mit anderen Gegnern machte. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)