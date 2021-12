Bundesliga heute: 1. FC Köln - VfB Stuttgart LIVE im TV, Stream & Ticker

Der VfB Stuttgart will einen letzten Bundesliga-Sieg im Jahr 2021 einfahren. Gegner beim Hinrunden-Abschluss ist der 1. FC Köln.

Wer geht mit einem Sieg in die Winterpause? Im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres stehen sich der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart gegenüber.

Bundesliga heute: 1. FC Köln - VfB Stuttgart

Vor dem Hinrunden-Abschluss gegen Stuttgart steht Köln deutlich besser da als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. „Wir sollten mit den 22 Punkten zufrieden sein, wissen aber, was wir besser machen können“, sagte Baumgart: „Ich gehe davon aus, dass wir gute Möglichkeiten haben, auf 25 zu kommen.“

Er sehe den Job in Köln weiterhin „als große Herausforderung“, es sei „kein Verein, wo die Ruhe Einzug hält. Ich bin aber zufrieden und hoffe, dass das lange so bleibt.“

Gegen Stuttgart („keine leichte Aufgabe“) muss Baumgart wie zuletzt in Wolfsburg auf die Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri und Dejan Ljubicic verzichten. Torjäger Anthony Modeste und auch Salih Özcan sind nach kurzen Trainingspausen wieder bei der Mannschaft, „ob sie in der Startelf stehen, werden wir vor dem Spiel sehen“.

Bundesliga: Stuttgart hofft auf guten Jahresabschluss

Hinter dem Einsatz des Kroaten beim 1. FC Köln stehe wegen Rückenproblemen „ein großes Fragezeichen“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo. Bereits in den vergangenen beiden Partien hatten die Schwaben auf ihren Topvorbereiter verzichten müssen. Auch Roberto Massimo (Knöchelverletzung) könnte weiter fehlen.

Mit einem Sieg am Sonntag würde der VfB über dem Strich in die Winterpause gehen. „Das würde uns sicher guttun. Dann schmeckt die Gans vielleicht ein Stück weit saftiger“, sagte Matarazzo. Dies werde aber alles andere als einfach. „Köln hat eine klare Spielidee und tritt sehr mutig mit einer hohen Intensität auf. Sie haben den Vorwärtsgang eingelegt. Köln steht in der Tabelle zu Recht dort, wo sie aktuell stehen“, führte der 44-Jährige aus.