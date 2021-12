Langlauf: Gimmler/Krehl Lichtblick beim letzten Dresdner Sprint

Das Teamsprint-Duo Laura Gimmler und Sofie Krehl hat für einen versöhnlichen Abschluss des Skilanglauf-Weltcups in Dresden gesorgt.

Das Teamsprint-Duo Laura Gimmler und Sofie Krehl hat für einen versöhnlichen Abschluss der fünfjährigen Geschichte des Skilanglauf-Weltcups in Dresden gesorgt. Bei der vorerst letzten Ausgabe des City-Events am Elbufer verbuchten die beiden Oberstdorferinnen die einzige Final-Teilnahme für den Deutschen Skiverband (DSV).

Trotz der Abwesenheit eines Teils der Weltspitze - Norwegen war nur mit einem verstärkten B-Team abgereist - konnte sich das deutsche Team beim Heimspiel nicht wie erhofft in Szene setzen. Am Samstag überstanden immerhin sechs DSV-Starterinnen die Qualifikation beim Einzelsprint, danach schied das Sextett aber geschlossen im Viertelfinale aus.

Deutsche Läufer verpassen K.o.-Runde

Bei den Männern erreichte kein einziger deutscher Läufer die K.o.-Runde, Anian Sossau (Eisenärzt) kam in der Qualifikation als bester DSV-Athlet auf Platz 38, der Norweger Haavard Solaas Taugböl siegte. Im Teamsprint schieden Sossau und Thomas Bing (Dermbach) als Halbfinal-Sechste aus, der Sieg ging an die Norweger Thomas Helland Larsen und Even Northug.