FC Chelsea: Thomas Tuchel in der Mini-Krise - Pfiffe für die Blues

Anfang Dezember führte der FC Chelsea die Premier League noch an - nun beträgt der Rückstand auf die Tabellenspitze vier Punkte. Die Fans reagieren frustriert, das Team von Thomas Tuchel befindet sich in einer Mini-Krise,

Der Grund: In den vergangenen sieben Pflichtspielen gewann Chelsea nur dreimal - zu wenig für die Ansprüche des amtierenden Champions-League-Siegers.

Ein schwaches 1:1 gegen einen dezimierten FC Everton am Donnerstag brachte das Fass bei den Fans schließlich zum Überlaufen: Es folgten Pfiffe einzelner Zuschauer.

Tuchel fordert Unterstützung der Chelsea-Fans

Der 48-Jährige erkennt die Situation seiner Mannschaft noch nicht als dramatisch an und zeigte sich überzeugt, dass sein Team wieder in die Spur kommt.

„Wir sind enttäuscht, denn wir befinden uns genau in der Situation, in der man nicht sein möchte“, offenbarte Tuchel. Der deutsche Trainer würde lieber schlechtere Leistungen in Kauf nehmen, wenn dafür die Resultate stimmen würden, führte er aus.