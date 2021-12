Watzke über Haaland-Verbleib beim BVB: „Würde ihm guttun“

Diskussionen um Haaland-Verbleib in Dortmunfd © AFP/AFP/Tobias SCHWARZ

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke würde sich wünschen, wenn Stürmerstar Erling Haaland (21) auch weiterhin für DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund auf Torejagd gehen würde. „Ich persönlich glaube, dass es ihm guttut, wenn er noch ein bisschen in der Bundesliga bleibt“, sagte der BVB-Boss bei Bild Live.

Haaland besitzt zwar noch einen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2024 in Dortmund, allerdings soll es eine Ausstiegsklausel geben. Egal, wo er hinkomme, jeder spreche ihn auf Haaland an, sagte Watzke: "Ich weiß nur verbürgt, dass Real Madrid großes Interesse an ihm hat. Ich könnte jetzt auch 25 andere nennen. Aber da weiß ich es verbürgt", äußerte der 62-Jährige.