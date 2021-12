Bundesliga heute: SC Freiburg - Bayer Leverkusen LIVE im TV, Stream & Ticker

Kurz vor der Winterpause kommt es in der Bundesliga nochmal zu einem Topspiel: Der SC Freiburg empfängt Bayer Leverkusen in einem womöglich wegweisenden Duell.

In der Tabelle liegen nur zwei Punkte zwischen den beiden Teams, die sich hinter dem Top-Duo FC Bayern und Borussia Dortmund um die Plätze streiten. Leverkusen könnte sich mit einem Sieg von den Freiburgern distanzieren - der SC könnte derweil mit einem Dreier an der Werkself vorbeiziehen.

Bundesliga heute: SC Freiburg - Bayer Leverkusen

Freiburg geht trotz des negativen Trends der vergangenen Wochen mit breiter Brust ins Spitzenspiel. „Es fehlt uns nicht an Selbstvertrauen“, sagte Trainer Christian Streich: „Wir trauen uns zu, Leverkusen einen richtigen Kampf zu bieten. Warum auch nicht? Wir waren die Saison nicht in vielen Spielen richtig unterlegen, maximal gegen Bayern.“

Dennoch gelang den Breisgauern in den vergangenen sechs Partien nur ein Sieg, gegen den Tabellendritten soll am Sonntag ohne Manuel Gulde (muskuläre Probleme) ein positiver Jahresabschluss her. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)