Volleyball, DVV-Pokal: Dresdner SC im Finale nach Sieg über Postsdam

In einem engen Match setzte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl am Samstag mit 3:2 (10:25, 25:22, 24:26, 25:23, 15:11) beim SC Potsdam durch und steht somit im Finale. Der Gegner im Spiel um den Titel wird am Dienstag im Duell zwischen der USC Münster und der Allianz MTV Stuttgart ermittelt. (ausgewählte Spiele der Volleyball-Bundesliga LIVE im TV auf SPORT1).