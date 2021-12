FC Bayern: Herbert Hainer wehrt sich gegen Vorwurf, Gegner zu schwächen

Hainer: „Musiala nicht für teures Geld gekauft“

Auf die Frage, warum der FC Bayern nun schon dem zehnten Titel in Folge entgegenstrebt, geriet Hainer jedoch in die Defensive.

Hainers Argumentation bei Upamecano hat Schwächen

„Es war so, dass wir für das Mittelfeld noch jemanden gesucht haben. Der Julian Nagelsmann kennt die Spieler, mit denen er zusammengearbeitet hat, am besten. So war es logisch, dass wir an den Sabitzer rangegangen sind“, begründete Hainer diesen Transfer.