Bundesliga: Eintracht-Frankfurt-Trainer Oliver Glasner hat die Kritiker überzeugt, sagt Christopher Michel

Harsche Kritik an Glasner nach schwachem Saisonauftakt

Es folgte eine von mir kaum erwartete fulminante Antwort von Glasner und seinem Team. Einzug in das Europa-League-Achtelfinale als Tabellenführer, sechs Bundesligasiege in sieben Partien – der Trend zeigt nach oben, die Europapokalträume reifen am Main.

Plötzlich rollt der Frankfurter Partyexpress

Glasner strahlte Ruhe aus, auch wenn es in ihm brodelte. Geduld - so sagte er häufiger - zähle nicht zu seinen Stärken. Doch er entwickelte verschiedene Pläne und zeigte sich im Dialog einsichtig. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Statt der von ihm kommunizierten kleinen Schritte, die er nach einem glücklichen 2:1 im Kellerduell in Fürth befürchtete, bekamen die Zuschauer seitdem einen Frankfurter Partyexpress zu sehen. In der Formtabelle von Spieltag 11 bis 17 belegt die Eintracht punktgleich mit dem FC Bayern München Platz eins, 17 Treffer bedeuten in diesem Zeitraum die zweitmeisten in der Bundesliga.